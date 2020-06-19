В Череповце из окна выпала 44-летняя женщина
Пока информации о произошедшем мало
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В Заягорбском районе Череповца произошла трагедия. Из окна 8 этажа дома №186 по проспекту Победы выпала 44-летняя женщина. ЧП произошло 17 июня днем.
Об инциденте сообщил ГородЧе со ссылкой на собственные источники. На данный момент о произошедшем мало информации, причины трагедии выясняются.
Напомним, что недавно из-за халатности родителей из окна выпали 6-летний и 1,5-годовалый ребенок. А из-за пожара другим двум дошколятам пришлось прыгать из окна, они получили ожоги.
ИСТОЧНИК KP.RU