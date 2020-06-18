2020-06-18T23:33:49+03:00
Общество

Вологодский губернатор сообщил о том, что у него целых три преемника

Полномочия Олега Кувшинникова истекают в 2024 году
Иван Чухнин
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Во время общения с жителями региона в "ВКонтакте" губернатор Вологодской области заговорил о своих преемниках. В чате был задан вопрос «Взращиваете ли вы себе преемника?». Олег Кувшинников признался, что в кадровом резерве на сегодняшний день состоят три кандидата на должность. губернатора. (Правда, из практики известно, что в кандидатах можно состоять годы, но должность так и не занять, - Прим ред..).

Губернатор сообщил, что срок его полномочий закончится через четыре года, в 2024 году. Так что к этому сроку необходимо подготовить преемника. Требований к нему много: он должен быть знаком с областью, проектами и программами по социально-экономическому развитию, обладать необходимыми компетенциями, быть высоко образованным, пройти обучение в академии госслужбы. "Такие преемники, - сказал Олег Кувшинников,- конечно, готовятся. Могу честно сказать — три человека в кадровом резерве на должность губернатора Вологодской области нами определены. Сейчас они проходят обучение и тестирование. Должность выборная. И за кого проголосуют вологжане, тот и будет следующим губернатором. Начиная с 24 года. А пока я остаюсь действующим губернатором и никуда уходить не собираюсь. Хотя, сознаюсь, до выборов 2019 года такие предложения мне поступали».

ИСТОЧНИК KP.RU

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