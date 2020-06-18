2020-06-18T22:50:29+03:00
Общество

Бывшего главу администрации Сокола осудили за гибель 8-летнего мальчика

Его обвинили в халатности
Иван Чухнин
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В Соколе бывший глава администрации пошел под суд за гибель ребенка. Он признан виновным в халатности.

В Соколе родные и добровольцы в декабре 2018 года искали пропавшего ребенка. Его нашли утонувшим в пожарном водоеме возле дома. Как оказалось, в документах администрации города этот водоем числился списанным. Бывший глава администрации города Сокола еще 01.12.2014, являясь должностным лицом, издал и подписал соответствующее постановление. Этот пожарный водоем должен быть утилизирован. но он так и остался стоять, наполненный водой. Спустя четыре года в нем утонул 8-летний школьник.

Николая Дубова обвинили в халатности. По сообщению пресс-службы СУ СК РФ по Вологодской области, приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с лишением права занимать определенные руководящие должности сроком на 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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