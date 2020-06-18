В Грязовецком районе вспышка инфекции произошла среди вахтовиков

18 Июнь 2020 2020-06-18T14:35:45+03:00

В трех районах не зафиксировано ни одного случая инфицирования. Фото: Правительство Вологодской области

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Очаг коронавирусной инфекции обнаружен в Грязовецком районе. Это вахтовики.Они были на обсервации, тесты показали положительный результат. Все они были перевезены в Вологду, изолированы и проходят лечение в моногоспитале. Их состояние - легкой и средней тяжести. Они получаютл лечение.

На утро 18 июня в Вологодской области 1359 подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции, в том числе за сутки 24 новых случая (2 – Вологда, 22 – Грязовецкий район). Такая информация появилась на страничке губернатора. В муниципалитетах региона вот такая ситуация:

523 инфицированных – г. Вологда (+2),

278 – г. Череповец,

122 – Шекснинский район,

81 – Вологодский район,

63 – Кадуйский район,

56 – Бабаевский район,

39 – Грязовецкий район (+22),

33 – Великоустюгский район,

29 – Устюженский район,

20 – Череповецкий район,

17 – Вытегорский район,

16 – Сокольский район,

12 – Чагодощенский район,

11 – Кирилловский район,

9 – Белозерский район,

8 – Кич-Городецкий район,

7 – Тарногский район,

7 – Тотемский район,

7 – Харовский район,

6 – Усть-Кубинский район,

6 – Нюксенский район,

3 – Бабушкинский район,

3 – Вожегодский район,

2 – Никольский район,

1 – Междуреченский район.

Погибших – 15, 12 человек находятся в тяжелом состоянии. Количество обследованных – 203 865.

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ИСТОЧНИК KP.RU