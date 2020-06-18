В Грязовецком районе вспышка инфекции произошла среди вахтовиков
Очаг коронавирусной инфекции обнаружен в Грязовецком районе. Это вахтовики.Они были на обсервации, тесты показали положительный результат. Все они были перевезены в Вологду, изолированы и проходят лечение в моногоспитале. Их состояние - легкой и средней тяжести. Они получаютл лечение.
На утро 18 июня в Вологодской области 1359 подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции, в том числе за сутки 24 новых случая (2 – Вологда, 22 – Грязовецкий район). Такая информация появилась на страничке губернатора. В муниципалитетах региона вот такая ситуация:
523 инфицированных – г. Вологда (+2),
278 – г. Череповец,
122 – Шекснинский район,
81 – Вологодский район,
63 – Кадуйский район,
56 – Бабаевский район,
39 – Грязовецкий район (+22),
33 – Великоустюгский район,
29 – Устюженский район,
20 – Череповецкий район,
17 – Вытегорский район,
16 – Сокольский район,
12 – Чагодощенский район,
11 – Кирилловский район,
9 – Белозерский район,
8 – Кич-Городецкий район,
7 – Тарногский район,
7 – Тотемский район,
7 – Харовский район,
6 – Усть-Кубинский район,
6 – Нюксенский район,
3 – Бабушкинский район,
3 – Вожегодский район,
2 – Никольский район,
1 – Междуреченский район.
Погибших – 15, 12 человек находятся в тяжелом состоянии. Количество обследованных – 203 865.
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ИСТОЧНИК KP.RU