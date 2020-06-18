Сгоревшая дорогая иномарка принадлежала политтехнологу, занимавшемуся выборами

18 Июнь 2020 2020-06-18T13:46:55+03:00

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Стало известно, кому принадлежит сгоревшая в Вологде, дорогая иномарка. Как сообщала "Комсомолка", сегодня ночью на улице Ленинградской, у дома 75-г сгорела BMW 2015 года выпуска. Новая машина такого класса стоит более 3 миллионов рублей.

Как сообщает ИА Ранпресс, сгоревшая дорогая иномарка принадлежит известному в Вологде политтехнологу, вхожему во властные коридоры. Артем Филатов принимал участие в различных предвыборных кампаниях до 2019 года. "Судя по всему, машина была приобретена им не так давно, так как на фотографиях времен осенних выборов фигурирует совсем другая иномарка, но также далеко не бюджетного сегмента," - пишет портал Город Во.

Напомним, главная версия произошедшего - поджог.

ИСТОЧНИК KP.RU