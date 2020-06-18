2020-06-18T12:35:44+03:00
Дом. Семья

В Вологде отловили лося, прыгнувшего на капот автомобиля на улице Петина

Его выпустили в лес
Иван Чухнин
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Как сообщала "Комсомолка", по улицам областного центра очередной раз разгуливал лось. Камеры видеонаблюдения засняли, как зверь бежал по дороге, а на перекрестке улицы Петина и Пошехонского шоссе запрыгнул на капот автомобиля. Никто не пострадал, но у автомобиля помят кузов.

Опасным животным занялись специалисты областного охотдепартамента. Им удалось вычислить местонахождение и выстрелить в него специальным лекарством. Благодаря инъекции животное было обездвижено. Затем с помощью экскаватора животное погрузили на автоприцеп. Затем лося вывезли за город, где его выпустили на волю.

Как нам пояснили, лося нашли возле железной дороге. Именно железнодорожники и предоставили охотоведам технику.

В Вологде лось кидался на машины.ЧП произошло в половину восьмого утра 17 июня на улице Петина. Видео baza.net

ИСТОЧНИК KP.RU

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