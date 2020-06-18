Под Великим Устюгом на трассе погиб еще один водитель

18 Июнь 2020 2020-06-18T10:50:29+03:00

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Водителя не довезли до больницы - он умер. Как сообщили в областном управлении ГИБДД, на трассе в Вологодской области погиб еще один водитель. Авария произошла 17 июня в 20:35 на 415-м километре автодороги Урень — Шарья — Никольск — Котлас. Мужчине было 32 года.

По данным ГИБДД, водитель Митсубиси Лансер не справился с управлением. Он выехал на полосу встречного движения, затем машину вынесло с проезжей части, она перевернулась. Водитель получил серьезные травмы, медики не успели доставить его в районную больницу живым. Машина получила серьезные кузовные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU