2020-06-18T10:50:29+03:00
Происшествия

Под Великим Устюгом на трассе погиб еще один водитель

Его не успели доставить в больницу
Иван Чухнин
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Фото областной ГИБДДФото областной ГИБДД
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Водителя не довезли до больницы - он умер. Как сообщили в областном управлении ГИБДД, на трассе в Вологодской области погиб еще один водитель. Авария произошла 17 июня в 20:35 на 415-м километре автодороги УреньШарьяНикольскКотлас. Мужчине было 32 года.

По данным ГИБДД, водитель Митсубиси Лансер не справился с управлением. Он выехал на полосу встречного движения, затем машину вынесло с проезжей части, она перевернулась. Водитель получил серьезные травмы, медики не успели доставить его в районную больницу живым. Машина получила серьезные кузовные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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