2020-06-18T10:36:35+03:00
Происшествия

25-летний вологжанин зверски избил 16-летнюю знакомую и сбежал

Его судили
Иван Чухнин
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В Вологде 25-летний мужчина напал на 16-летнюю девочку, ему вынесен приговор.

25-летний мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

9 октября 2019 года следователям СК России поступило сообщение о том, что в больницу поступила 16-летняя девочка с тяжелой травмой головы из села Молочное Вологды. В преступлении заподозрили 25-летнего знакомого девушки.

По мнению следователе, накануне около 9 вечера обвиняемый находился у гаражей на улице Парковой в с. Молочное. Он нанес девушке множественные удары по голове и телу. Черепно-мозговая травма, которую он причинил, была расценена как тяжкий вред здоровью. С места преступления вологжанин скрылся. Его задержали в одном из домов на улице Северной. В ходе допроса вину подозреваемый не признал.

Суд признал вологжанина виновным. Приговором ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает региональное управление Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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