В Вологде сгорела дорогостоящая иномарка на улице Ленинградской

18 Июнь 2020 2020-06-18T09:18:26+03:00

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18 июня в 1 час 50 минут пожарным областного центра сообщили о возгорании легкового автомобиля BMW. Автомобиль был припаркован у дома на улице Ленинградской, 75 -г. Как выяснилось, иномарка 2015 г.в. принадлежит мужчине 1988 года рождения. На место выехало два наряда пожарных.

В результате ЧП полностью выгорел моторный отсек. По сообщению МЧС, сгорели: крышка капота, передний бампер, передние осветительные приборы, частично передние крылья. Произошло повреждение внутренней отделки салона.

Как уточнила пресс-служба МЧС по Вологодской области, марка иномарки - BMW iDrive 528i. Предположительная причина возгорания - поджог.

Новый автомобиль такого класса стоит более 3 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU