На Вологодчине более 93 миллионов рублей потратят на средства защиты и дезсредства при голосовании по поправкам в Конституцию

18 Июнь 2020 2020-06-18T08:59:39+03:00

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93 млн. рублей потратят в Вологодской области на средства защиты и дезинфекцию при голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

Постановление о выделении 93, 044 млн. рублей на «финансовое обеспечение мероприятий по закупке, хранению и доставке средств индивидуальной защиты и дезинфекции, средств для оборудования помещений (мест) для голосования» по поправкам в Конституцию публиковано на сайте правительства Вологодской области.

Первая партия средств индивидуальной уже направлена в избиркомы. Они предназначены не только для членов избиркомов, но и для участников голосования. Закуплены одноразовые медицинские маски, перчатки, антисептические средства для обработки рук и помещений, а также защитные экраны для лица и бесконтактные термометры.

ИСТОЧНИК KP.RU