2020-06-18T08:59:39+03:00
Общество

На Вологодчине более 93 миллионов рублей потратят на средства защиты и дезсредства при голосовании по поправкам в Конституцию

Средствами защиты обеспечат всех голосующих
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

93 млн. рублей потратят в Вологодской области на средства защиты и дезинфекцию при голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

Постановление о выделении 93, 044 млн. рублей на «финансовое обеспечение мероприятий по закупке, хранению и доставке средств индивидуальной защиты и дезинфекции, средств для оборудования помещений (мест) для голосования» по поправкам в Конституцию публиковано на сайте правительства Вологодской области.

Первая партия средств индивидуальной уже направлена в избиркомы. Они предназначены не только для членов избиркомов, но и для участников голосования. Закуплены одноразовые медицинские маски, перчатки, антисептические средства для обработки рук и помещений, а также защитные экраны для лица и бесконтактные термометры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Вологде отловили лося, прыгнувшего на капот автомобиля на улице Петина
Под Великим Устюгом на трассе погиб еще один водитель
25-летний вологжанин зверски избил 16-летнюю знакомую и сбежал
В Вологде сгорела дорогостоящая иномарка на улице Ленинградской
На Вологодчине более 93 миллионов рублей потратят на средства защиты и дезсредства при голосовании по поправкам в Конституцию
В Вологодской области новая волна снятия ограничений начнется 18 июня
В Вологде лось кидался на машины
Судьба московской свалки на станции Шиес решается сегодня в Вологде
Николай Гоголь оправился после ДТП в Череповце
В Череповце начали применять "очистку" крови у ковидных больных
Две пассажирки пострадали в Череповце в ДТП с автобусом
Вологжане получили около 750 тысяч писем и посылок по SMS
В Вологодской области заболело еще 18 человек
В Белозерской районе разбился 16-летний мотоциклист
Водитель из Питера на череповецкой заправке обронила пакет с наркотками