В Вологодской области новая волна снятия ограничений начнется 18 июня
Вологодская область переходит ко 2-ому этапу снятия ограничений. Как сообщил губернатор Олег Кувшинников, коэффициент распространения инфекции составил 0,69. Это позволяет запустить вторую волну снятия ограничений.
Так что с 18 июня могут начать свою работу: - организации, которые занимаются продажей непродовольственных товаров с площадью торговых залов до 800 кв. м. и наличием отдельного входа; - объекты нестационарной торговли, включая уличные форматы; - музеи, библиотеки, читальные залы архивов; - туристские организации.
С запуском второй волны в школах могут проходить консультации по подготовке к ЕГЭ.
Губернатор напомнил, что дальнейшее снятие ограничений возможно только в случае сохранения стабильной эпидситуации, это зависит от соблюдения масочного режима во всех общественных местах и всех предприятиях региона.
Напомним, Вологодчина оказалась среди 20 регионов, где не пройдет Парад Победы.
ИСТОЧНИК KP.RU