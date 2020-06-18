В Вологодской области новая волна снятия ограничений начнется 18 июня

18 Июнь 2020 2020-06-18T08:37:06+03:00

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Вологодская область переходит ко 2-ому этапу снятия ограничений. Как сообщил губернатор Олег Кувшинников, коэффициент распространения инфекции составил 0,69. Это позволяет запустить вторую волну снятия ограничений.

Так что с 18 июня могут начать свою работу: - организации, которые занимаются продажей непродовольственных товаров с площадью торговых залов до 800 кв. м. и наличием отдельного входа; - объекты нестационарной торговли, включая уличные форматы; - музеи, библиотеки, читальные залы архивов; - туристские организации.

С запуском второй волны в школах могут проходить консультации по подготовке к ЕГЭ.

Губернатор напомнил, что дальнейшее снятие ограничений возможно только в случае сохранения стабильной эпидситуации, это зависит от соблюдения масочного режима во всех общественных местах и всех предприятиях региона.

Напомним, Вологодчина оказалась среди 20 регионов, где не пройдет Парад Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU