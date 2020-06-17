В Вологде лось кидался на машины
ДТП произошло на улице Петина утром 17 июня и попало на камеры видеонаблюдения
В Вологде лось кидался на машины.ЧП произошло в половину восьмого утра 17 июня на улице Петина. Видео baza.net
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В Вологде на дорогу неожиданно выскочил лось и начал прыгать по капотам машин. ЧП случилось утром 17 июня на улице Петина. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения baza.net.
В 7:30 утра лось проскакал по авто Грейт Волл. Животное появилось из дворовой территории, а потом исчезло. Водитель не пострадала, сообщил отдел ГИБДД по городу Вологде.
ИСТОЧНИК KP.RU