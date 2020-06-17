2020-06-17T14:03:34+03:00
Общество

Судьба московской свалки на станции Шиес решается сегодня в Вологде

Инвесторы полигона оспаривают решение о сносе уже построенного
Иван Чухнин
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото : группа "Шиес - не помойка" "ВКонтакте".Фото : группа "Шиес - не помойка" "ВКонтакте".
Изменить размер текста:

В Вологде решается судьба знаменитой московской свалки на станции Шиес. Здесь в Арбитражном суде высшей инстанции продолжается рассмотрение апелляционной жалобы инвестора проекта «ЭкоТехноПарк „Шиес“.

Напомним, решением Арбитражного суда Архангельской области от 9 января 2020 года постройки на Шиесе были признаны незаконными и подлежащими сносу. Среди незаконно построенного - вертолётная площадка, ангар, общежитие, зона выгрузки вдоль железнодорожного пути. Но ООО «Технопарк» опротестовал решение в суде высшей инстанции.

Первое заседание Арбитражного суда в Вологде прошло 16 марта. Затем была взята пауза- для проведения экспертиз. И уже сегодня может быть вынесено решение.

Экологи, собравшие в свои ряди сотни тысяч единомышленников, надеются что жалобу оставят без удовлетворения. В результате решение вступит в силу, в течение 30 дней ООО «Технопарк» будет обязан снести строения.

К слову, 2 июня в Архангельской области инвестиционный проект ЭкоТехноПарк «Шиес» был исключен из числа приоритетных.

Как только что стало известно, Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд (г. Вологда) в сегодняшнем заседании по рассмотрению жалобы ООО «Технопарк» на решение нижестоящего суда о признании незаконными строений на станции Шиес назначил повторную инженерно -техническую экспертизу.

"Таким образом, судебный процесс будет затянут ещё на как минимум два месяца.

Представитель ООО «Технопарк» в сегодняшнем заседании заявил прямо, что от своих планов по строительству полигона компания не отказывается.

Как резюмирует группа "Поморье-не помойка" "ВКонтакте", от такого же сценария не застрахованы другие уголки области — регионального закона, запрещающего ввоз отходов из других субъектов Российской Федерации, на сегодняшний момент не существует.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Судьба московской свалки на станции Шиес решается сегодня в Вологде
Николай Гоголь оправился после ДТП в Череповце
В Череповце начали применять "очистку" крови у ковидных больных
Две пассажирки пострадали в Череповце в ДТП с автобусом
Вологжане получили около 750 тысяч писем и посылок по SMS
В Вологодской области заболело еще 18 человек
В Белозерской районе разбился 16-летний мотоциклист
Водитель из Питера на череповецкой заправке обронила пакет с наркотками
В Вологде полностью сгорел автобус
После аварии водитель избил сотрудника ДПС, который его спас
Экологический инцидент произошел на Северстали
Пьяные родители только от полиции узнали, что их ребенок выпал из окна
Вологодские бандиты обвиняются в похищении человека, грабеже, угрозе убийством
Рыбаку на Шексне стало плохо и он выпал из лодки
Вологжанина не могут найти месяц
В Череповце коронавирусом заразился врач поликлиники
В Вологде появятся пешеходные переходы с датчиками движения
В Вологодской области найдена граната времен Первой мировой войны
В Вологодской области 24 июня парада Победы проводиться не будет
В Вологде на некоторых автобусных маршрутах вновь появятся бесплатные пересадки
В Вологодской области заболело коронавирусом еще 18 человек
В Череповце будут изготовлять умные светильники для птицефабрик страны
Иномарка перевернулась на въезде на мост в Вологде
Под Череповцом УАЗ сбил 10-летку на обочине
В Кирилловском районе водолазы нашли утонувшего рыбака
В Череповце сгорела дача
Школьники из Вологды взяли призовые места на Всероссийской олимпиаде
Вологодский мотоциклист скончался в больнице