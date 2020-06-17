Судьба московской свалки на станции Шиес решается сегодня в Вологде

17 Июнь 2020 2020-06-17T14:03:34+03:00

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В Вологде решается судьба знаменитой московской свалки на станции Шиес. Здесь в Арбитражном суде высшей инстанции продолжается рассмотрение апелляционной жалобы инвестора проекта «ЭкоТехноПарк „Шиес“.

Напомним, решением Арбитражного суда Архангельской области от 9 января 2020 года постройки на Шиесе были признаны незаконными и подлежащими сносу. Среди незаконно построенного - вертолётная площадка, ангар, общежитие, зона выгрузки вдоль железнодорожного пути. Но ООО «Технопарк» опротестовал решение в суде высшей инстанции.

Первое заседание Арбитражного суда в Вологде прошло 16 марта. Затем была взята пауза- для проведения экспертиз. И уже сегодня может быть вынесено решение.

Экологи, собравшие в свои ряди сотни тысяч единомышленников, надеются что жалобу оставят без удовлетворения. В результате решение вступит в силу, в течение 30 дней ООО «Технопарк» будет обязан снести строения.

К слову, 2 июня в Архангельской области инвестиционный проект ЭкоТехноПарк «Шиес» был исключен из числа приоритетных.

Как только что стало известно, Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд (г. Вологда) в сегодняшнем заседании по рассмотрению жалобы ООО «Технопарк» на решение нижестоящего суда о признании незаконными строений на станции Шиес назначил повторную инженерно -техническую экспертизу.

"Таким образом, судебный процесс будет затянут ещё на как минимум два месяца.

Представитель ООО «Технопарк» в сегодняшнем заседании заявил прямо, что от своих планов по строительству полигона компания не отказывается.

Как резюмирует группа "Поморье-не помойка" "ВКонтакте", от такого же сценария не застрахованы другие уголки области — регионального закона, запрещающего ввоз отходов из других субъектов Российской Федерации, на сегодняшний момент не существует.

ИСТОЧНИК KP.RU