2020-06-17T13:21:06+03:00
Происшествия

Николай Гоголь оправился после ДТП в Череповце

Бюст отреставрировали и вернули на место
Иван Чухнин
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Николай Гоголь вернулся на привычное место. Фото: официальный сайт Череповца.Николай Гоголь вернулся на привычное место. Фото: официальный сайт Череповца.
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В Череповце бюст Гоголя вернулся на прежнее место - в одноименный сквер на одноименной улице. Около месяца он провел на реставрации. Дело в том, что Гоголь... попал в ДТП: при уборке парка его задела техника, монумент рухнул.

Как сообщает официальный сайт Череповца, руководитель компании «Стройкомплекс» Николай Ковязин рассказал следующее: «В середине апреля наш водитель сдавал задним ходом во время уборки сквера, уронил бюст. Во время падения было попорчено покрытие, поэтому мы решили отреставрировать памятник..."

По его словам, монумент русскому классику обработали пескоструем и покрасили.

Еше в мае укрепили бетонное основание и облицевали его гранитом... Кстати, теперь обновленный памятник будет иметь табличку. Содержание ее не раскрывается, но она появится уже в ближайшие дни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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