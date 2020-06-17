2020-06-17T13:06:45+03:00
Коронавирус Covid-19

В Череповце начали применять "очистку" крови у ковидных больных

Новый метод спас 35-летнюю пациентку
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

В моногоспитале Череповца был применен новый метод "очищения" крови. 35-летняя пациентка была спасенка. Женщина поступила в моногоспитальдля инфицированных коронавирусом. Она буквально задыхалась. Ей была назначена процедура "очищения" крови - иммуносорбцию. Это один из самых эффективных экстракорпоральных методов "очищения" крови из применяемых в мировой практике. Оборудование было приобретено госпиталем для борьбы с коронавирусной инфекцией. "Пациентка поступила в реанимацию с явлениями цитокинового шторма с сатурацией, то есть насыщением крови кислородом, 81%, выраженной одышкой, - рассказщал главврач моногоспиталя Андрей Погодин. - После процедуры сатурация достигла 94%, ушли симптомы дыхательной недостаточности. Это позволило избежать подключения к ИВЛ. На следующий день пациентку в относительно удовлетворительном состоянии перевели в отделение".

Иммуносорбция - Это очистка плазмы крови от молекул-иммуноглобулинов, которые разрушительно действуют на легкие.

Как ранее сообщала "Комсомолка", в моногоспитале Череповца долгое время не было томографа, необходимого для точной диагностики ковидного поражения легких. О его запуске так и не появилось информации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Судьба московской свалки на станции Шиес решается сегодня в Вологде
Николай Гоголь оправился после ДТП в Череповце
В Череповце начали применять "очистку" крови у ковидных больных
Две пассажирки пострадали в Череповце в ДТП с автобусом
Вологжане получили около 750 тысяч писем и посылок по SMS
В Вологодской области заболело еще 18 человек
В Белозерской районе разбился 16-летний мотоциклист
Водитель из Питера на череповецкой заправке обронила пакет с наркотками
В Вологде полностью сгорел автобус
После аварии водитель избил сотрудника ДПС, который его спас
Экологический инцидент произошел на Северстали
Пьяные родители только от полиции узнали, что их ребенок выпал из окна
Вологодские бандиты обвиняются в похищении человека, грабеже, угрозе убийством
Рыбаку на Шексне стало плохо и он выпал из лодки
Вологжанина не могут найти месяц
В Череповце коронавирусом заразился врач поликлиники
В Вологде появятся пешеходные переходы с датчиками движения
В Вологодской области найдена граната времен Первой мировой войны
В Вологодской области 24 июня парада Победы проводиться не будет
В Вологде на некоторых автобусных маршрутах вновь появятся бесплатные пересадки
В Вологодской области заболело коронавирусом еще 18 человек
В Череповце будут изготовлять умные светильники для птицефабрик страны
Иномарка перевернулась на въезде на мост в Вологде
Под Череповцом УАЗ сбил 10-летку на обочине
В Кирилловском районе водолазы нашли утонувшего рыбака
В Череповце сгорела дача
Школьники из Вологды взяли призовые места на Всероссийской олимпиаде
Вологодский мотоциклист скончался в больнице