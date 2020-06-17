В Череповце начали применять "очистку" крови у ковидных больных

17 Июнь 2020 2020-06-17T13:06:45+03:00

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В моногоспитале Череповца был применен новый метод "очищения" крови. 35-летняя пациентка была спасенка. Женщина поступила в моногоспитальдля инфицированных коронавирусом. Она буквально задыхалась. Ей была назначена процедура "очищения" крови - иммуносорбцию. Это один из самых эффективных экстракорпоральных методов "очищения" крови из применяемых в мировой практике. Оборудование было приобретено госпиталем для борьбы с коронавирусной инфекцией. "Пациентка поступила в реанимацию с явлениями цитокинового шторма с сатурацией, то есть насыщением крови кислородом, 81%, выраженной одышкой, - рассказщал главврач моногоспиталя Андрей Погодин. - После процедуры сатурация достигла 94%, ушли симптомы дыхательной недостаточности. Это позволило избежать подключения к ИВЛ. На следующий день пациентку в относительно удовлетворительном состоянии перевели в отделение".

Иммуносорбция - Это очистка плазмы крови от молекул-иммуноглобулинов, которые разрушительно действуют на легкие.

Как ранее сообщала "Комсомолка", в моногоспитале Череповца долгое время не было томографа, необходимого для точной диагностики ковидного поражения легких. О его запуске так и не появилось информации.

ИСТОЧНИК KP.RU