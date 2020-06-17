Две пассажирки пострадали в Череповце в ДТП с автобусом

17 Июнь 2020 2020-06-17T12:50:13+03:00

Изменить размер текста: A A

ДТП с городским автобусом случилось во вторник, 16 июня, в 23:10, в Череповце. У дома № 24-а на улице Любецкой автобус с пассажирами врезался в ограждение. ЧП случилось на маршруте №7.

По информации отдела ГИБДД УМВД России по Череповцу, 48-летний водитель автобуса ПАЗ, двигавшегося по маршрутут «Наседкина - Олимпийская» не справился с управлением. Автобус с пассажирами врезался в железное ограждение дороги.

От удара травмы получили две женщины 1962 и 1969 годов рождения, находившиеся в салоне автобуса: одна ударилась о кресло, другая упала с сиденья. Медики на месте оказали пострадавшим помощь. Одной из них назначено амбулаторное лечение. А 51-летнюю череповчанку пришлось доставить в больницу.

Как сообщала"Комсомолка", 16 июня в Вологде сгорел автобус главного городского перевозчика - ПАТП -1.

ИСТОЧНИК KP.RU