2020-06-17T11:56:34+03:00
Коронавирус Covid-19

В Вологодской области заболело еще 18 человек

Иван Чухнин
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Источник: официальный сайт Правительства Вологодской области.Источник: официальный сайт Правительства Вологодской области.
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Обновены данные на 17 июня по ситуации с коронавирусом. За сутки выявлено 18 новых заболевших, при этом выздоровели 26 человек. В Вологде, Череповце заболели по 6 человек, по 2 - в Шекснинском районе, Устюженском и Грязовецком районах.

119 пациентов находятся на госпитализации, скончались 14 человек.

Всего на Вологодчине с начала пандемии зафиксировано 1335 подтвержденных случаев заражения COVID-19. В общей сложности количество выздоровевших выросло до 825 человек.

В муниципальных образованиях ситуация выглядит так:

Вологда - 521 (+6)

Череповец - 278 (+6)

Шекснинский район - 122 (+2)

Вологодский район - 81

Кадуйский район - 63

Бабаевский район - 56

Великоустюгский район - 33

Устюженский район - 29 (+2)

Череповецкий район - 20

Вытегорский район - 17

Грязовецкий район - 17 (+2)

Сокольский район - 16

Чагодощенский район - 12

Кирилловский район - 11

Белозерский район - 9

Кич-Городецкий район - 8

Тарногский район - 7

Тотемский район - 7

Харовский район - 7

Усть-Кубинский район - 6

Нюксенский район - 6

Бабушкинский район - 3

Вожегодский район - 3

Никольский район - 2

Междуреченский район - 1

Всего в области проведено 200 438 исследований на коронавирусную инфекцию. В регионе действует режим самоизоляции и масочный режим. По мнению специалистов, согласно мировой статистике, количество смертельных случаев может возрасти при видимом снижениия количества заболевших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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