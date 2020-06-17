В Вологодской области заболело еще 18 человек
Обновены данные на 17 июня по ситуации с коронавирусом. За сутки выявлено 18 новых заболевших, при этом выздоровели 26 человек. В Вологде, Череповце заболели по 6 человек, по 2 - в Шекснинском районе, Устюженском и Грязовецком районах.
119 пациентов находятся на госпитализации, скончались 14 человек.
Всего на Вологодчине с начала пандемии зафиксировано 1335 подтвержденных случаев заражения COVID-19. В общей сложности количество выздоровевших выросло до 825 человек.
В муниципальных образованиях ситуация выглядит так:
Вологда - 521 (+6)
Череповец - 278 (+6)
Шекснинский район - 122 (+2)
Вологодский район - 81
Кадуйский район - 63
Бабаевский район - 56
Великоустюгский район - 33
Устюженский район - 29 (+2)
Череповецкий район - 20
Вытегорский район - 17
Грязовецкий район - 17 (+2)
Сокольский район - 16
Чагодощенский район - 12
Кирилловский район - 11
Белозерский район - 9
Кич-Городецкий район - 8
Тарногский район - 7
Тотемский район - 7
Харовский район - 7
Усть-Кубинский район - 6
Нюксенский район - 6
Бабушкинский район - 3
Вожегодский район - 3
Никольский район - 2
Междуреченский район - 1
Всего в области проведено 200 438 исследований на коронавирусную инфекцию. В регионе действует режим самоизоляции и масочный режим. По мнению специалистов, согласно мировой статистике, количество смертельных случаев может возрасти при видимом снижениия количества заболевших.
ИСТОЧНИК KP.RU