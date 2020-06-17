В Белозерской районе разбился 16-летний мотоциклист
Управление областной ГИБДД.
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ДТП случилось 16 июня, около 15 часов, в Белозерском районе. В поселке Нижняя Мондома у дома № 14 на улице Лесной разбился подросток на мотоцикле. 16-летний водитель мотоцикла «ИЖ Планета -5» не справился с управлением и на большой скорости упал, получив травмы. Его госпитализировали в Белозерск, в районную больницу.
Как сообщает областная ГИБДД, у подростка не было водительских прав и мотошлема, а мотоцикл не был зарегистрирован.
ИСТОЧНИК KP.RU