Водитель из Питера на череповецкой заправке обронила пакет с наркотками

17 Июнь 2020 2020-06-17T11:15:32+03:00

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Женщина из Питера обронила наркотики прямо на заправке. Об этом сообщает УМВД по Череповцу. Звонок на линию "112" раздался утром : на одной из АЗС в Северном районе Череповца водитель из кармана выронил пакетик с веществом, напоминающий наркотик. На место выехал ближайший наряд ППС. Задержали и женщину: 45 летняя уроженка Санкт-Петербурга, расплачивалась за бензин и выронила из кармана полиэтиленовый пакет, где было порошкообразное вещество белого цвета.

Изъятое направили на исследование, показавшее наличие наркотического средства амфетамин общей массой 0,65 грамма.

Задержанная женщина в отделе полиции она призналась, что едет в Архангельск. В Череповце находилась транзитом, направляясь из Питера.

Когда-то она употребляла наркотики, а про пакетик с ними просто забыла в кармане. Однако против нее возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ». Ей грозит до 3 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU