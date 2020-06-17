2020-06-17T10:19:31+03:00
Происшествия

В Вологде полностью сгорел автобус

Об этом сообщает МЧС
Иван Чухнин
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Автобус полностью сгорел после того, как на него поставили аккумуляторы.Автобус полностью сгорел после того, как на него поставили аккумуляторы.Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
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В Вологде сгорел автобус, принадлежащий главному перевозчику города - ПАТП-1. ЧП случилось возле ремонтных мастерских, что на улице Мудрова.

Из объяснения слесаря по ремонту автомобилей, стало известно, что 15 июня с автобуса были сняты два аккумулятора для зарядки, автобус готовился к рейсовым перевозкам. 16 июня привезли заряженные аккумуляторы к автобусу, подсоединили их, завели автобус, все было в порядке. Около 15 часов 50 минут вышел на улицу из здания РММ и обнаружил задымление в передней части автобуса, а затем и открытое горение," — сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Работники предприятия попытались потушить пожар с помощью огнетушителей, но огонь не сдавался: лопнуло остекление, огонь перекинулся на салон.

"В результате возгорания повреждены моторный отсек и лакокрасочное покрытие автобуса марки «МАЗ 103465» 2009 года выпуска,"- сообщает МЧС. Кроме того, от высокой температуры оплавились две оконные рамы здания ремонтных мастерских.

Предполагаемая причина пожара — аварийный режим работы электрооборудования автобуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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