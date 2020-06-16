2020-06-16T19:00:21+03:00
Происшествия

После аварии водитель избил сотрудника ДПС, который его спас

ДТП произошло в Великоустюгском районе
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

На 444-м километре автодороги Урень-Шарья-Никольск-Котлас произошло ДТП и нападение на сотрудника полиции. 3 июня около пяти вечера сотрудники ДПС помогли выбраться из перевернувшейся машины 46-летнему водителю. Вместо благодарности пьяный мужчина нанес правоохранителю несколько ударов. Хулигана сумели обезвредить.

На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего. Нарушитель может лишиться свободы за свое поведение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
После аварии водитель избил сотрудника ДПС, который его спас
Экологический инцидент произошел на Северстали
Пьяные родители только от полиции узнали, что их ребенок выпал из окна
Вологодские бандиты обвиняются в похищении человека, грабеже, угрозе убийством
Рыбаку на Шексне стало плохо и он выпал из лодки
Вологжанина не могут найти месяц
В Череповце коронавирусом заразился врач поликлиники
В Вологде появятся пешеходные переходы с датчиками движения
В Вологодской области найдена граната времен Первой мировой войны
В Вологодской области 24 июня парада Победы проводиться не будет
В Вологде на некоторых автобусных маршрутах вновь появятся бесплатные пересадки
В Вологодской области заболело коронавирусом еще 18 человек
В Череповце будут изготовлять умные светильники для птицефабрик страны
Иномарка перевернулась на въезде на мост в Вологде
Под Череповцом УАЗ сбил 10-летку на обочине
В Кирилловском районе водолазы нашли утонувшего рыбака
В Череповце сгорела дача
Школьники из Вологды взяли призовые места на Всероссийской олимпиаде
Вологодский мотоциклист скончался в больнице