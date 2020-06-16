После аварии водитель избил сотрудника ДПС, который его спас

16 Июнь 2020 2020-06-16T19:00:21+03:00

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На 444-м километре автодороги Урень-Шарья-Никольск-Котлас произошло ДТП и нападение на сотрудника полиции. 3 июня около пяти вечера сотрудники ДПС помогли выбраться из перевернувшейся машины 46-летнему водителю. Вместо благодарности пьяный мужчина нанес правоохранителю несколько ударов. Хулигана сумели обезвредить.

На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего. Нарушитель может лишиться свободы за свое поведение.

ИСТОЧНИК KP.RU