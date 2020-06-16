Экологический инцидент произошел на Северстали

16 Июнь 2020 2020-06-16T15:32:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Около 2,5 тонны бензола разлилось на территории Череповецкого металлургического комбината. как заявляют областные власти, угрозы окружающей среде нет.

На место выехал губернатор области Олег Кувшинников. По его словам, предприятие работает в штатном режиме.

ЧП случилось в ночь на 16 июня.

"..Изначально сообщили, что вылилось 20 тонн бензола, на промплощадке выяснили, что меньше – порядка 2,5 тонны. Основная часть жидкости перетекла в аварийную емкость. Место пролива, а это бетонная площадка, локализовали", - написал Олег Кувшинников на своей официальной странице "ВКонтакте".

Как доложили губернатору, при проверке стоков и ливневой канализации следов бензола не обнаружено.

"Угрозы людям и окружающей среде нет. Предприятие работает в штатном режиме. Технологический инцидент исчерпан", - такими словами он закрыл тему.

Как сообщают chem.ru, минимальная летальная доза составляет 15 мл, средняя 50-70 мл. Опасность его в том, что при непродолжительном вдыхании паров бензола не возникает немедленного отравления. Бензол - хороший растворитель, но из-за токсичности его почти не употребляют. Его содержание в бензине также ограничивают по этой причине. В больших дозах бензол вызывает тошноту и головокружение, а в тяжёлых случаях - смертельный исход. Первый признак отравления - эйфория. Пары бензола могут проникать через кожу. Бензол является сильным канцерогеном. Исследования показывают связь бензола с такими заболеваниями, как апластическая анемия, острые лейкозы (миелоидный, лимфобластный), хронический миелоидный лейкоз, миелодиспластический синдром и заболевания костного мозга.

ИСТОЧНИК KP.RU