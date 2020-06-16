Экологический инцидент произошел на Северстали
Около 2,5 тонны бензола разлилось на территории Череповецкого металлургического комбината. как заявляют областные власти, угрозы окружающей среде нет.
На место выехал губернатор области Олег Кувшинников. По его словам, предприятие работает в штатном режиме.
ЧП случилось в ночь на 16 июня.
"..Изначально сообщили, что вылилось 20 тонн бензола, на промплощадке выяснили, что меньше – порядка 2,5 тонны. Основная часть жидкости перетекла в аварийную емкость. Место пролива, а это бетонная площадка, локализовали", - написал Олег Кувшинников на своей официальной странице "ВКонтакте".
Как доложили губернатору, при проверке стоков и ливневой канализации следов бензола не обнаружено.
"Угрозы людям и окружающей среде нет. Предприятие работает в штатном режиме. Технологический инцидент исчерпан", - такими словами он закрыл тему.
Как сообщают chem.ru, минимальная летальная доза составляет 15 мл, средняя 50-70 мл. Опасность его в том, что при непродолжительном вдыхании паров бензола не возникает немедленного отравления. Бензол - хороший растворитель, но из-за токсичности его почти не употребляют. Его содержание в бензине также ограничивают по этой причине. В больших дозах бензол вызывает тошноту и головокружение, а в тяжёлых случаях - смертельный исход. Первый признак отравления - эйфория. Пары бензола могут проникать через кожу. Бензол является сильным канцерогеном. Исследования показывают связь бензола с такими заболеваниями, как апластическая анемия, острые лейкозы (миелоидный, лимфобластный), хронический миелоидный лейкоз, миелодиспластический синдром и заболевания костного мозга.
ИСТОЧНИК KP.RU