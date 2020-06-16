2020-06-16T14:33:07+03:00
Происшествия

Пьяные родители только от полиции узнали, что их ребенок выпал из окна

6-летний мальчик в коме
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
Изменить размер текста:

На череповецких родителей возбуждено уголовное дело по статье "Оставление ребенка в опасности". Напомним, 12 июня шестилетний мальчик выпал из окна пятого этажа дома на улице Устюженской. Сейчас он в критическом состоянии: в реанимации в медикаментозной коме,помещен на аппарат искусственной вентиляции легких - у него гемопневмоторакс, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга. Стало известно, что родители ребенка услышали о трагедии только от полиции, когда та начала устанавливать, откуда упал мальчик.

Тело увидела женщина с балкона, вместе с соседом они вызвали полицию и скорую. Родители даже не знали, что их ребенка увезли в больницу. Они рассказали следователям, что сын привык сидеть на подоконнике и смотреть в окно на машины. К этому относились легко, не объясняли, что это может быть очень опасно. Перед сном мужчина и женщина хорошо отметили какое-то событие алкоголем.

На другую мать тоже завели уголовное дело: ЧП произошло 5 июня на улице Ленина. Женщина вышла в другую комнату, а в то время ее полуторогодовалый малыш залез на подоконник и выпал из окна, но пострадал не сильно. Они живут на 2 этаже. Часто дети даже пододвигают предметы, чтобы залезть повыше. Им надо объяснять опасность высоты, следить за ними и не давать возможность подобраться к подоконникам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Экологический инцидент произошел на Северстали
Пьяные родители только от полиции узнали, что их ребенок выпал из окна
Вологодские бандиты обвиняются в похищении человека, грабеже, угрозе убийством
Рыбаку на Шексне стало плохо и он выпал из лодки
Вологжанина не могут найти месяц
В Череповце коронавирусом заразился врач поликлиники
В Вологде появятся пешеходные переходы с датчиками движения
В Вологодской области найдена граната времен Первой мировой войны
В Вологодской области 24 июня парада Победы проводиться не будет
В Вологде на некоторых автобусных маршрутах вновь появятся бесплатные пересадки
В Вологодской области заболело коронавирусом еще 18 человек
В Череповце будут изготовлять умные светильники для птицефабрик страны
Иномарка перевернулась на въезде на мост в Вологде
Под Череповцом УАЗ сбил 10-летку на обочине
В Кирилловском районе водолазы нашли утонувшего рыбака
В Череповце сгорела дача
Школьники из Вологды взяли призовые места на Всероссийской олимпиаде
Вологодский мотоциклист скончался в больнице