Пьяные родители только от полиции узнали, что их ребенок выпал из окна

16 Июнь 2020 2020-06-16T14:33:07+03:00

Изменить размер текста: A A

На череповецких родителей возбуждено уголовное дело по статье "Оставление ребенка в опасности". Напомним, 12 июня шестилетний мальчик выпал из окна пятого этажа дома на улице Устюженской. Сейчас он в критическом состоянии: в реанимации в медикаментозной коме,помещен на аппарат искусственной вентиляции легких - у него гемопневмоторакс, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга. Стало известно, что родители ребенка услышали о трагедии только от полиции, когда та начала устанавливать, откуда упал мальчик.

Тело увидела женщина с балкона, вместе с соседом они вызвали полицию и скорую. Родители даже не знали, что их ребенка увезли в больницу. Они рассказали следователям, что сын привык сидеть на подоконнике и смотреть в окно на машины. К этому относились легко, не объясняли, что это может быть очень опасно. Перед сном мужчина и женщина хорошо отметили какое-то событие алкоголем.

На другую мать тоже завели уголовное дело: ЧП произошло 5 июня на улице Ленина. Женщина вышла в другую комнату, а в то время ее полуторогодовалый малыш залез на подоконник и выпал из окна, но пострадал не сильно. Они живут на 2 этаже. Часто дети даже пододвигают предметы, чтобы залезть повыше. Им надо объяснять опасность высоты, следить за ними и не давать возможность подобраться к подоконникам.

ИСТОЧНИК KP.RU