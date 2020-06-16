2020-06-16T14:22:20+03:00
Происшествия

Вологодские бандиты обвиняются в похищении человека, грабеже, угрозе убийством

В банде была женщина
Иван Чухнин
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В Вологодской области перед судом предстанет банда - завершено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин и женщины.

Всего в уголовном деле 9 эпизодов, среди которых угон транспортного средства, похищение человека, кража, грабеж и угроза убийством.

Как сообщает СУ СК, в мае 2019 года пьяная компания - мужчины и женщина 35-36 лет в деревне Чагодощенского района пошли выяснять отношения с 63-летним владельцем автомашины марки «GEELY». Дело в том, что накануне один из них без спроса воспользовался его автомашиной, а пенсионер сообщил об этом в полицию.

Во время разборок заявление пенсионер забрать отказался, не согласился он и дать товарищам ключи от авто. Тогда бандиты сорвали висевший на шее пенсионера ключ, а владельца затолкали в салон и поехали в направлении поселка Сазоново Чагодощенского района. Проехали они около 6,5 км, затем пенсионер сумел выйти из автомашины и скрылся. Бандиты вытащили из авто аккумулятор и автомагнитолу марки «Pioneer».

Они не оставили мужчину в покое: один из них на следующий день у него забрал планшет «Самсунг», пластиковую банковскую карту, а также свидетельство о регистрации автомобиля. При этом избивал и обещал убить, если тот не заберет заявление в полицию.

Ночью в том же поселке банда проникла в чужой дом. Один из беспредельщиков с молотком в руках вымогал у 73-летнего владельца дома деньги..

Уголовное дело передано в суд. .

ИСТОЧНИК KP.RU

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