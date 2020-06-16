Рыбаку на Шексне стало плохо и он выпал из лодки
На нем был спасательный жилет
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В Череповце спасатели сообщили о трагическом случае на реке. Во время рыбалки 46-летнему рыбаку стало плохо и он выпал из лодки. Мужчина не утонул, т.к на нем был спасжилет, но скончался, вероятно от сердечного приступа.
ЧП произошло в четвертом часу ночи на реке рядом с улицей Совхозной. Мужчина был трезв.
В минувшее воскресенье днем произошел еще один инцидент, уже на Рыбинском водохранилище в Череповецком районе. Там из моторной лодки на полном ходу выпал 36-летний мужчина. Его выловили другие рыбаки. Лодку без водителя удалось остановить.
ИСТОЧНИК KP.RU