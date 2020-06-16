В Череповце коронавирусом заразился врач поликлиники
Контактировавшие с ним на карантине
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В городе металлургов выявлен заболевший коронавирусной инфекцией врач. Медработник числится специалистом в городской поликлинике № 2. На данный момент выявлены все контактировавшие с ним медики и пациенты, их отправили на карантин. Проведены противоэпидемические мероприятия.
По данным областного департамента здравоохранения, врач переносит заболевание бессимптомно, а при приеме пациентов медработники используют средства защиты.
ИСТОЧНИК KP.RU