2020-06-16T09:22:00+03:00
Коронавирус Covid-19

В Череповце коронавирусом заразился врач поликлиники

Контактировавшие с ним на карантине
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

В городе металлургов выявлен заболевший коронавирусной инфекцией врач. Медработник числится специалистом в городской поликлинике № 2. На данный момент выявлены все контактировавшие с ним медики и пациенты, их отправили на карантин. Проведены противоэпидемические мероприятия.

По данным областного департамента здравоохранения, врач переносит заболевание бессимптомно, а при приеме пациентов медработники используют средства защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рыбаку на Шексне стало плохо и он выпал из лодки
Вологжанина не могут найти месяц
В Череповце коронавирусом заразился врач поликлиники
В Вологде появятся пешеходные переходы с датчиками движения
В Вологодской области найдена граната времен Первой мировой войны
В Вологодской области 24 июня парада Победы проводиться не будет
В Вологде на некоторых автобусных маршрутах вновь появятся бесплатные пересадки
В Вологодской области заболело коронавирусом еще 18 человек
В Череповце будут изготовлять умные светильники для птицефабрик страны
Иномарка перевернулась на въезде на мост в Вологде
Под Череповцом УАЗ сбил 10-летку на обочине
В Кирилловском районе водолазы нашли утонувшего рыбака
В Череповце сгорела дача
Школьники из Вологды взяли призовые места на Всероссийской олимпиаде
Вологодский мотоциклист скончался в больнице