В Череповце коронавирусом заразился врач поликлиники

16 Июнь 2020 2020-06-16T09:22:00+03:00

Контактировавшие с ним на карантине

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В городе металлургов выявлен заболевший коронавирусной инфекцией врач. Медработник числится специалистом в городской поликлинике № 2. На данный момент выявлены все контактировавшие с ним медики и пациенты, их отправили на карантин. Проведены противоэпидемические мероприятия.

По данным областного департамента здравоохранения, врач переносит заболевание бессимптомно, а при приеме пациентов медработники используют средства защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU