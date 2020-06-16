2020-06-16T09:12:22+03:00
Авто

В Вологде появятся пешеходные переходы с датчиками движения

При приближении пешехода включится предупреждающее табло для водителя, подсветка перехода и звуковой сигнал
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: администрация города Вологды
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В Вологде на двух нерегулируемых перекрестках установят умные системы предупреждения ДТП, они включают в себя камеры и датчики движения. Пока проект тестовый, в конце года оценят его удобство и эффективность. Планируется, что при приближении пешехода будет светиться информационное табло для водителя и появляться подсветка пешеходного перехода с проекцией «зебры» на дорогу.

Первый перекресток определен - систему установят на пересечении Ленинградской и Благовещенской. Второй определят по статистике ДТП. С начала 2020 года на пешеходных переходах Вологды уже произошло 35 ДТП, 32 человека пострадали, четверо погибли.

Модели дополнительного оснащения нерегулируемых пешеходных переходов созданы вологодскими предпринимателями. Мэр Вологды подчеркнул, что эксперимент не требует бюджетных вложений, вопрос финансирования рассмотрят позже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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