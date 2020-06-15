В Вологодской области найдена граната времен Первой мировой войны
В Вологодской области вечером 14 июня прогремел взрыв. В деревне Демидово Шекснинского района взорвали гранату. На место выезжали бойцы Росгвардии.
По словам экспертов, это граната Миллса, выпуск которой датируется 1915 годом. Саперы выяснили, что боеприпас использовался во времена И Первой, и Второй мировых войн. Ее обнаружил днем на своем дачном участке вологжанин. Он рассказал, что недавно купил деревянный дом с участком, в советское время усадьба принадлежала ветерану Отечественной войны.
Сотрудники Росгвардии действовали согласно инструкции: они вывезли боеприпас в поле и там взорвали его.
ИСТОЧНИК KP.RU