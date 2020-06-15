В Вологодской области 24 июня парада Победы проводиться не будет

15 Июнь 2020 2020-06-15T17:06:09+03:00

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15 июня на заседании регионального штаба по нераспространению коронавирусной инфекции принято решение: парад Победы в Вологодской области 24 июня не проводить.

Важное решение откладывали на последний день - именно до сегодняшнего дня необходимо было сообщить - пройдет ли в регионе парад. Однако к нему регион оказался не готов.

«В соответствии с рекомендациями, массовые мероприятия можно проводить в тех регионах, где приступили к третьей волне снятия ограничений, - пояснила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ирина Кузнецова. Вологодская область оказалась в числе регионов с нестабильной эпидситуацией из-за очагов в Вологде и Череповце, а также среди вахтовиков.

"Мы считаем маловероятным, чтобы к 24 июня область вышла к третьей волне снятия ограничений. Поэтому проведение праздничных мероприятий, тем более с участием зрителей, считаем нецелесообразным», - заявила Ирина Кузнецова.

Олег Кувшинников добавил, что провел консультации с членами Правительства области и главами городов Вологды и Череповца, и власти поддержали позицию Роспотребнадзора.

Напомним, Президент РФ принял решение о проведении 24 июня в Москве и городах-героях России парадов Победы.

Как сообщили в правительстве Вологодской области, 24 июня в регионе - оплаченный выходной день. Его отменять не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU