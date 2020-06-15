В Вологодской области 24 июня парада Победы проводиться не будет
15 июня на заседании регионального штаба по нераспространению коронавирусной инфекции принято решение: парад Победы в Вологодской области 24 июня не проводить.
Важное решение откладывали на последний день - именно до сегодняшнего дня необходимо было сообщить - пройдет ли в регионе парад. Однако к нему регион оказался не готов.
«В соответствии с рекомендациями, массовые мероприятия можно проводить в тех регионах, где приступили к третьей волне снятия ограничений, - пояснила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ирина Кузнецова. Вологодская область оказалась в числе регионов с нестабильной эпидситуацией из-за очагов в Вологде и Череповце, а также среди вахтовиков.
"Мы считаем маловероятным, чтобы к 24 июня область вышла к третьей волне снятия ограничений. Поэтому проведение праздничных мероприятий, тем более с участием зрителей, считаем нецелесообразным», - заявила Ирина Кузнецова.
Олег Кувшинников добавил, что провел консультации с членами Правительства области и главами городов Вологды и Череповца, и власти поддержали позицию Роспотребнадзора.
Напомним, Президент РФ принял решение о проведении 24 июня в Москве и городах-героях России парадов Победы.
Как сообщили в правительстве Вологодской области, 24 июня в регионе - оплаченный выходной день. Его отменять не будут.
ИСТОЧНИК KP.RU