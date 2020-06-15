В Вологде на некоторых автобусных маршрутах вновь появятся бесплатные пересадки

15 Июнь 2020 2020-06-15T13:24:48+03:00

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В Вологде появятся вновь бесплатные пересадки на автобусных маршрутах, но не на всех. Эту новость сообщил Сергей Воропанов 15 июня в ходе традиционного эфира в социадльных сетях. С 25 июня в Вологде муниципальный перевозчик «ПАТП-1» вернет бесплатную пересадку на некоторых маршрутах. Речь идет о маршрутах № 1, 2, 6, 8, 12, 18, 19, 22, 25, 36, 42.

Бесплатная пересадка действует в течение 30 минут с момента покупки билета с помощью электронных карт. А вот на маршрутах, которые обслуживаются частными перевозчиками, эта опция действовать по-прежнему не будет.

Напомним, бесплатная пересадка с одного маршрута общественного транспорта на другой в Вологде была отменена с 3 апреля. Такое решение с большим неудовольствием восприняли многие вологжане.

ИСТОЧНИК KP.RU