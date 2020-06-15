В Вологодской области заболело коронавирусом еще 18 человек
Появилась информация оперативного штаба Вологодской области: с начала эпидемии в регионе заразилось 1302 человека. За сутки на 15 июня появились 18 новых случаев заражения коронавирусом: 6 приходится на Череповец, 5 — на Вологду, 4 - на Шекснинский район, по одному — в Кадуйском, Кирилловском и Бабаевском районах.
Лидер по заболеваемости - Вологда. На начало недели там насчитывается 510 случаев.
На госпитализации находятся 116 пациентов с коронавирусом, в том числе в Вологде 21 человек.
Ситуация в муниципалитетах:
510 — г. Вологда (+5)
269 — г. Череповец (+6)
118 — Шекснинский район (+4)
79 — Вологодский район
63 — Кадуйский район (+1)
54 — Бабаевский район (+1)
33 — Великоустюгский район
27 — Устюженский район
20 — Череповецкий район
17 — Вытегорский район
16 — Сокольский район
14 — Грязовецкий район
12 — Чагодощенский район
11 — Кирилловский район (+1)
9 — Белозерский район
8 — Кич-Городецкий район
7 — Тарногский район
7 — Тотемский район
7 — Харовский район
6 — Усть-Кубинский район
6 — Нюксенский район
3 — Бабушкинский район
3 — Вожегодский район
2 — Никольский район
1 — Междуреченский район
ИСТОЧНИК KP.RU