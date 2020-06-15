В Вологодской области заболело коронавирусом еще 18 человек

15 Июнь 2020 2020-06-15T12:33:14+03:00

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Появилась информация оперативного штаба Вологодской области: с начала эпидемии в регионе заразилось 1302 человека. За сутки на 15 июня появились 18 новых случаев заражения коронавирусом: 6 приходится на Череповец, 5 — на Вологду, 4 - на Шекснинский район, по одному — в Кадуйском, Кирилловском и Бабаевском районах.

Лидер по заболеваемости - Вологда. На начало недели там насчитывается 510 случаев.

На госпитализации находятся 116 пациентов с коронавирусом, в том числе в Вологде 21 человек.

Ситуация в муниципалитетах:

510 — г. Вологда (+5)

269 — г. Череповец (+6)

118 — Шекснинский район (+4)

79 — Вологодский район

63 — Кадуйский район (+1)

54 — Бабаевский район (+1)

33 — Великоустюгский район

27 — Устюженский район

20 — Череповецкий район

17 — Вытегорский район

16 — Сокольский район

14 — Грязовецкий район

12 — Чагодощенский район

11 — Кирилловский район (+1)

9 — Белозерский район

8 — Кич-Городецкий район

7 — Тарногский район

7 — Тотемский район

7 — Харовский район

6 — Усть-Кубинский район

6 — Нюксенский район

3 — Бабушкинский район

3 — Вожегодский район

2 — Никольский район

1 — Междуреченский район

ИСТОЧНИК KP.RU