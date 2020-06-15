В Череповце будут изготовлять умные светильники для птицефабрик страны

15 Июнь 2020 2020-06-15T11:04:18+03:00

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Череповецкое предприятие "Техносвет групп" выиграло грант Российской академии наук - 20 миллионов рублей. Деньги пойдут на закупку оборудования для производства светильников, работающих в составе умных систем управления освещением на птицефабриках, сообщает официальный сайт Череповца.

«Мы работаем со Всероссийским НИИ птицеводства Российской академии наук, — рассказал генеральный директор „Техносвет групп“ Сергей Суровегин. — На средства гранта установим линию сборки светодиодных модулей. Будем не закупать их в готовом виде, а получать алюминиевые платы и уже у нас „сажать“ на них светодиоды и другие компоненты: чипы, резисторы. Все это будет делать автомат. В птицеводстве и животноводстве очень важно регулирование освещенности. Птица должна понимать, когда начинается рассвет и закат. От этого зависит поведение птицы и производственные показатели фабрики».

Мэр Череповца Вадим Германов сообщил, что «Техносвет групп» выполняет и муниципальные заказы. В частности, светильники для улиц и территорий возле детских садов. В перспективе участие в глобальных проектах, в числе которых освещение Октябрьского моста после проведения реконструкции».

ИСТОЧНИК KP.RU