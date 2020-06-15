2020-06-15T12:05:27+03:00
Происшествия

Иномарка перевернулась на въезде на мост в Вологде

ЧП случилось ранним утром
Иван Чухнин
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В Вологде иномарка перевернулась на пустом мосту.

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Необычное ДТП произошло на Горбатом мосту в Вологде. На пустом шоссе при подъеме на мост иномарка сумела перевернуться, исполнив замысловатый кульбит. Истину помогли восстановить камеры системы видеонаблюдения baza.net.

ДТП произошло 14 июня ранним утром. Красная легковушка подниматься на мост на высокой скорости. На подъеме она начинает забирать влево, затем резко уходит вправо, врезается в бордюр и от удара переворачивается на крышу. Видно, как два человека самостоятельно выбрались из салона.

Подробности стали известны сегодня. За рулем "Мазды" находился 21-летний молодой человек. Пассажиркой была 16-летняя девушка. Водитель отделался испугом, а вот у девушки - травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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