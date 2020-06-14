Под Череповцом УАЗ сбил 10-летку на обочине
Девочка получила травмы различной степени
-Фото: Областной УГИБДД
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В деревне Малечкино под Череповцом "буханка" сбила 10-летнюю девочку. ДТП произошло в 2 часа дня у дома № 1 по ул. Победы. По предварительным данным, школьница шла по обочине, когда на нее наехал 52-летний водитель автомобиля УАЗ.
На данный момент пострадавшая находится в медучреждении с травмами различной степени тяжести. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU