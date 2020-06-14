2020-06-14T20:55:34+03:00
Происшествия

В Кирилловском районе водолазы нашли утонувшего рыбака

На озере перевернулась лодка
Иван Чухнин
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Тело утонувшего рыбака нашли в Кирилловском районе. Как сообщала "Комсомолка",13 июня в Никольском озере перевернулась лодка, в которой находились четыре рыбака. Один из них, 1995 года рождения, не выплыл. Начались поисковые работы. 13 июня, по данным областного управления МЧС, водолазы обнаружили "казанку", на следующий – тело погибшего. Его отыскали практически на месте ЧП, в 100 метрах от берега.

В то время как водолазы обследовали дно, тело искали с помощью «кошек». Поиски велись и в прибрежной зоне. Всего в поисках было занято 14 человек, две лодки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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