В Череповце сгорела дача

14 Июнь 2020 2020-06-14T15:32:52+03:00

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13 июня вечером пожарные Череповца выехали на вызов в местное садоводческое товарищество. Произошло возгорание в одноэтажном каркасном щитовом дачном домике с верандой. На 12 западной линии СНТ №1 ЧМХС серьезно пострадало здание - практически уничтожена внутренняя и внешняя отделка. Домик не был подключен к электросети и газопроводу.

Всего площадь пожара составила 18 квадратных метров. Пострадавших нет. Причиной возгорания называют неосторожное обращение с огнём не установленных лиц, возможен поджог.

ИСТОЧНИК KP.RU