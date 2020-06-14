В Череповце сгорела дача
Пожар произошел в садоводческом товариществе
-Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
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13 июня вечером пожарные Череповца выехали на вызов в местное садоводческое товарищество. Произошло возгорание в одноэтажном каркасном щитовом дачном домике с верандой. На 12 западной линии СНТ №1 ЧМХС серьезно пострадало здание - практически уничтожена внутренняя и внешняя отделка. Домик не был подключен к электросети и газопроводу.
Всего площадь пожара составила 18 квадратных метров. Пострадавших нет. Причиной возгорания называют неосторожное обращение с огнём не установленных лиц, возможен поджог.
ИСТОЧНИК KP.RU