Школьники из Вологды взяли призовые места на Всероссийской олимпиаде

14 Июнь 2020 2020-06-14T15:24:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Вологодские школьники отличились на одной из самых престижных олимпиад в стране. Ежегодно в ней участвуют более 6 млн учеников. Состязание проводится по 24 дисциплинам, некоторые не входят в стандартную школьную программу.

Учащиеся Вологодского многопрофильного лицея взяли призовые места заключительного этапа олимпиады. По литературе призерами стали Татьяна Пищева и Ксения Кашинцева, Константин Животов - по экономике и Даниил Сахаров - по физике. Победа даст им льготы при поступлении в вузы.

ИСТОЧНИК KP.RU