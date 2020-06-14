2020-06-14T15:24:22+03:00
Общество

Школьники из Вологды взяли призовые места на Всероссийской олимпиаде

Учащиеся ВМЛ стали призерами по литературе, экономике, физике
Евдокия САХАРОВА
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Вологодские школьники отличились на одной из самых престижных олимпиад в стране. Ежегодно в ней участвуют более 6 млн учеников. Состязание проводится по 24 дисциплинам, некоторые не входят в стандартную школьную программу.

Учащиеся Вологодского многопрофильного лицея взяли призовые места заключительного этапа олимпиады. По литературе призерами стали Татьяна Пищева и Ксения Кашинцева, Константин Животов - по экономике и Даниил Сахаров - по физике. Победа даст им льготы при поступлении в вузы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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