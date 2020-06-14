Вологодский мотоциклист скончался в больнице
За его жизнь боролись больше 2 недель
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В Вологде 29 мая на Пошехонском шоссе, 54, мотоциклист не справился с управлением и вылетел с дороги. 28-летний байкер на «Хонде» поворачивал с дороги на Пошехонское кладбище. Мотоцикл не был зарегистрирован, однако права у водителя были. В больницу он поступил в тяжелом состоянии, лежал в реанимации. После двух недель борьбы молодой человек скончался.
Об этом рассказали в пресс-службе областного УМВД. Подобная авария произошла и в Белозерске. 3 июня 30-летний байкер врезался в фуру - погиб на месте.
ИСТОЧНИК KP.RU