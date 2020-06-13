2020-06-13T15:11:48+03:00
Происшествия

В Череповце ребенок с москитной сеткой рухнул с пятого этажа

Возбуждено уголовное дело
Иван Чухнин
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ЧП с маленьким ребенком произошло 12 июня, вечером в Череповце. 38-летняя мамаш а открыла в квартире окно и заснула. Мальчик, ее шестилетний сын, забрался на подоконник и выпал из окна, которое находилось на пятом этаже.

Cледователи СКР возбудили уголовное дело. Известно, что ЧП случилось на улице Устюженской, женщина была в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас ребенок находится в реанимации Детской областной больницы. Врачи борются за его жизнь - он находится в крайне тяжелом состоянии.

Уголовное дело возбуждено по статье 125 УК РФ (оставление в опасности) и по части 1 статьи 118 УК РФ (причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью).

ИСТОЧНИК KP.RU

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