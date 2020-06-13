Моторная лодка с рыбаками перевернулась в Кирилловском районе

13 Июнь 2020 2020-06-13T15:02:10+03:00

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Трагедия на воде произошла 13 июня в Кирилловском районе. ЧП случилось рано утром на озере Никольское. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. На озере на скорости перевернулась моторная лодка, в ней находились четыре рыбака. По предварительной информации, трое сумели выбраться - они самостоятельно выплыли на берег. Но один рыбак, молодой человек 1995 года рождения, утонул.

На место выехали спасатели и полиция. Поисками заняты водолазы.

ИСТОЧНИК KP.RU