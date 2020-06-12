Шведские соцслужбы поставили череповецкой годовалой малышке депрессию

12 Июнь 2020 2020-06-12T14:38:17+03:00

Череповчанка живет с 2002 года в Швеции. Она заметила у ребенка проблемы с перевариванием лактозы и показала шведским врачам - те заявили, что девочка здорова. Женщина решила перепроверить диагноз в родном Череповце. Потом в Швеции ребенка изъяли

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Вологодским следователям предстоит проверить условия пребывания в Череповце годовалой девочки. Ее изъяли из семьи в Швеции из-за депрессии. Мать считает, что такое решение шведских соцслужб возникло из-за желания перепроверить здоровье ребенка в России.

Правоохранители дадут юридическую оценку сложившейся ситуации. Напомним, уроженка Череповца с 2002 года живет в Стокгольме с мужем и имеет 2 гражданства. Сейчас младшей дочери год и два месяца. Мать заметила еще в роддоме, что при приеме смеси у ребенка проблемы с пищеварением. Она посчитала, что это может быть из-за лактозы. Шведские же врачи заключили, что дочка здорова. Тогда малышку повезли обследовать в Череповец. Там местные медики подтвердили аллергию на белок молока. С этими результатами женщина вернулась в Стокгольм, однако заграничные врачи не прислушались к доводами российских и поставили ребенку диагноз депрессия. Соцслужбы уверены, что в таком заболевании виновата мать. 1 июня 2020 года девочку изъяли из семьи.

Сейчас решается вопрос об оказании женщине необходимой правовой помощи и юридической поддержки. Если установят, что в Череповце малолетний ребенок жил в благоприятных условиях, то это может помочь разрешить ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU