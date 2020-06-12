2020-06-12T13:34:50+03:00
Происшествия

В Вологде водитель рванул на красный и сбил школьницу

Ее госпитализировали
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: Областной УГИБДД
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В областной столице произошло ДТП с участием ребенка. В минувший четверг в два часа дня на Окружном шоссе у дома № 1 микрорайона «Зеленый город» сбили школьницу. По данным Госавтоинспекции, 44-летний водитель автомобиля ВАЗ-21110 проехал на красный сигнал светофора и наехал на 15-летнюю девушку, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

Водитель был трезв. Девятиклассницу отправили в больницу. Ей назначен курс лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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