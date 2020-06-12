Социальные предприниматели Череповца могут получить по 1,5 миллиона
В Череповце поддержат местных предпринимателей, пострадавших от карантина. Субъекты малого и среднего бизнеса, занимающихся социально значимыми видами деятельности, смогут получить субсидии на возмещение финансовых потерь - максимально 1,5 миллиона рублей на одного получателя.
Серьезно пострадали центры допобразования, досуговые, развлекательные и физкультурно-оздоровительные организации. Именно на них нацелена поддержка. Важное условие получения субсидии - наличие статуса «социальный предприниматель» или «социальное предприятие». Всего на проект выделено 45 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU