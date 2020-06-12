2020-06-12T13:29:14+03:00
Общество

Социальные предприниматели Череповца могут получить по 1,5 миллиона

Заявки начнут принимать с 16 июня
Евдокия САХАРОВА
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В Череповце поддержат местных предпринимателей, пострадавших от карантина. Субъекты малого и среднего бизнеса, занимающихся социально значимыми видами деятельности, смогут получить субсидии на возмещение финансовых потерь - максимально 1,5 миллиона рублей на одного получателя.

Серьезно пострадали центры допобразования, досуговые, развлекательные и физкультурно-оздоровительные организации. Именно на них нацелена поддержка. Важное условие получения субсидии - наличие статуса «социальный предприниматель» или «социальное предприятие». Всего на проект выделено 45 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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