Вологжанам предоставили больше целевых бюджетных мест для медиков

12 Июнь 2020 2020-06-12T13:17:24+03:00

Теперь у Вологодской области 249 целевых мест в 9 вузах страны

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Вологодской области предоставили большее количество целевых мест для подготовки медиков. Министерство здравоохранения РФ выделило Вологодчине 249 целевых мест в 9 медицинских вузах страны. По данным оперативного штаба, вернуться работать в регион по специальности должны на 54 врача больше.

Есть 154 места для поступления на лечебное дело, 70 мест – на педиатрию, 23 – на стоматологию, 2 – для поступления в Химико-фармацевтический университет Санкт-Петербурга.

Подать документы можно в электронном виде или по почте. У студентов-целевиков будет допстипендия в размере 4 тысяч рублей от области.

ИСТОЧНИК KP.RU