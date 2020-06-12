2020-06-12T13:17:24+03:00
Здоровье

Вологжанам предоставили больше целевых бюджетных мест для медиков

Теперь у Вологодской области 249 целевых мест в 9 вузах страны
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вологодской области предоставили большее количество целевых мест для подготовки медиков. Министерство здравоохранения РФ выделило Вологодчине 249 целевых мест в 9 медицинских вузах страны. По данным оперативного штаба, вернуться работать в регион по специальности должны на 54 врача больше.

Есть 154 места для поступления на лечебное дело, 70 мест – на педиатрию, 23 – на стоматологию, 2 – для поступления в Химико-фармацевтический университет Санкт-Петербурга.

Подать документы можно в электронном виде или по почте. У студентов-целевиков будет допстипендия в размере 4 тысяч рублей от области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Шведские соцслужбы поставили череповецкой годовалой малышке депрессию
В Вологде на Ленинградской насмерть сбили пешехода
В Вологде водитель рванул на красный и сбил школьницу
Социальные предприниматели Череповца могут получить по 1,5 миллиона
Вологжанам предоставили больше целевых бюджетных мест для медиков
В Никольском районе в дом попала молния
16 череповчан заболели коронавирусом за прошедшие сутки
Самосвал Урал раздавил мужчину на территории предприятия
Больных коронавирусом начали размещать и в Вологде
В Череповце 17-летний студент поднял руку на представителя власти
В Шексну зашли лоси
Мэр Вологды передал еду вологодскому верблюду
Череповецкие курсанты заразились Covid-19
Вологожане стали участниками фестиваля граффити на заборах
Вологжанина спасли от повешения на дорожном знаке
Белозерск обогатил турмаршрут 10 новыми арт-объектами
В Шексне протестировали расширение моста
В Вологде подготовили пляж, на котором нельзя купаться