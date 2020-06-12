В Никольском районе в дом попала молния

12 Июнь 2020 2020-06-12T13:09:24+03:00

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11 июня в 10 утра произошел пожар случился в деревне Малиновка Никольского района. 52-летний хозяин находился в доме один, когда услышал сильный грозовой разряд по кровле. Он выбежал на улицу и увидел, что горит кровля хозпостроек, расположенных под одной крышей с домом. Тогда погорелец побежал к соседям, оттуда и вызвали пожарных.

6 специалистов с 2 единицами техники ликвидировали возгорание. Из-за удара молнии уничтожены хозпостройки, кровля, потолки, повреждены стены дома. Площадь возгорания составила 78 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU