16 череповчан заболели коронавирусом за прошедшие сутки

12 Июнь 2020 2020-06-12T14:51:12+03:00

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В Вологодской области все больше заболевших коронавирусом. По состоянию на 12 июня выявлено 32 новых случая инфицирования за сутки, а это даже больше, чем вчера. Заразились 7 человек из Вологды, 16 из Череповца, по два жителя Шекснинского, Вологодского, Сокольского и Вытегорского районов и один житель Кадуйского.

Всего с начала эпидемии в регионе заболело 1221 человека, в Вологде В областной столице зафиксировано 488 заболевших в два раза меньше – в Череповце. Больше сотни приходится на Шекснинский район. Погибли уже 13 вологжан. По стране заболели полмиллиона.

Напомним, в Вологде открыли моногоспиталь, а вторая волна отмены ограничений откладывается из-за возросшей заболеваемости.

Крупный очаг инфекции выявлен в высшем военном учебном заведении Череповца.

ИСТОЧНИК KP.RU