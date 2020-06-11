Самосвал Урал раздавил мужчину на территории предприятия
60-летний мужчина проводил ремонтные работы за машиной
-Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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Трагедия произошла у поселка Юбилейный Тотемского района. Пресс-служба областного УМВД сообщила, что утром 11 июня на территории одного из предприятий погиб 60-летний рабочий. Он что-то чинил позади самосвала Урал, когда 56-летний водитель сдал назад. От травм мужчина скончался на месте.
На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU