2020-06-11T22:39:29+03:00
Происшествия

Самосвал Урал раздавил мужчину на территории предприятия

60-летний мужчина проводил ремонтные работы за машиной
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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Трагедия произошла у поселка Юбилейный Тотемского района. Пресс-служба областного УМВД сообщила, что утром 11 июня на территории одного из предприятий погиб 60-летний рабочий. Он что-то чинил позади самосвала Урал, когда 56-летний водитель сдал назад. От травм мужчина скончался на месте.

На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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