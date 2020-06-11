Больных коронавирусом начали размещать и в Вологде
До этого всех везли в Череповец
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Вологда практически ежедневно становится лидером по приросту больных коронавирусом в регионе. 11 июня на заседании оперативного штаба области губернатор Олег Кувшинников заявил о решении открыть монопрофильный госпиталь в областной столице. До этого пациентов везли в Череповец.
На базе городской больницы уже сейчас лечатся 9 человек. В Череповце 128. Каждый моногоспиталь рассчитан на 300 больных коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU