2020-06-11T22:26:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Больных коронавирусом начали размещать и в Вологде

До этого всех везли в Череповец
Евдокия САХАРОВА
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Вологда практически ежедневно становится лидером по приросту больных коронавирусом в регионе. 11 июня на заседании оперативного штаба области губернатор Олег Кувшинников заявил о решении открыть монопрофильный госпиталь в областной столице. До этого пациентов везли в Череповец.

На базе городской больницы уже сейчас лечатся 9 человек. В Череповце 128. Каждый моногоспиталь рассчитан на 300 больных коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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