В Череповце 17-летний студент поднял руку на представителя власти

11 Июнь 2020 2020-06-11T22:11:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В Череповце 17-летний студент поднял руку на полицейского и пойдет под суд. Следственным отделом по г.Череповец СУ СК России по Вологодской области возбуждено уголовное дело по

признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Вечером, около 21 часа 30 минут 13 мая 2020 года, в период ограничительных мер, полицейские увидели группу пьяных, громко ругавшихся молодых людей на улице Леднева в Череповце. При их задержании нетрезвый подросток оказал 23-летнему полицейскому патрульно-постовой службы активное сопротивление. Он ударил его в область головы локтем.

Ведется расследование уголовного дела, сообщает следственное управление СК РФ по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU