В Череповце 17-летний студент поднял руку на представителя власти
В Череповце 17-летний студент поднял руку на полицейского и пойдет под суд. Следственным отделом по г.Череповец СУ СК России по Вологодской области возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
Вечером, около 21 часа 30 минут 13 мая 2020 года, в период ограничительных мер, полицейские увидели группу пьяных, громко ругавшихся молодых людей на улице Леднева в Череповце. При их задержании нетрезвый подросток оказал 23-летнему полицейскому патрульно-постовой службы активное сопротивление. Он ударил его в область головы локтем.
Ведется расследование уголовного дела, сообщает следственное управление СК РФ по Вологодской области.
ИСТОЧНИК KP.RU