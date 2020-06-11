В Шексну зашли лоси

11 Июнь 2020 2020-06-11T21:57:57+03:00

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Газета Звезда сообщила об опасности столкновения с лосями в поселке Шексна. Местное ГИБДД предупредило, что необходимо быть осторожными при передвижении на личном и служебном автотранспорте, особенно по ул. Шоссейной и ул. Труда. Необходимо соблюдать скоростной режим, быть аккуратными и следить за дорожной обстановкой.

Сохатые наделали много шума среди местных жителей. Люди очень удивлены приходом животных.

ИСТОЧНИК KP.RU