2020-06-11T21:57:57+03:00
Происшествия

В Шексну зашли лоси

В поселке обнаружили стадо лосей
Евдокия САХАРОВА
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Фото газета ЗвездаФото газета Звезда
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Газета Звезда сообщила об опасности столкновения с лосями в поселке Шексна. Местное ГИБДД предупредило, что необходимо быть осторожными при передвижении на личном и служебном автотранспорте, особенно по ул. Шоссейной и ул. Труда. Необходимо соблюдать скоростной режим, быть аккуратными и следить за дорожной обстановкой.

Сохатые наделали много шума среди местных жителей. Люди очень удивлены приходом животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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